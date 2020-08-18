"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 52 bini aştı

18 Ağustos 2020, Salı 10:58
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 777 bin 477 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 52 bin 773'e çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 795 bin 843 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 479 bin 453 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 612 bin 27 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 173 bin 716 kişi öldü.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 363 bin 235), Hindistan (2 milyon 703 bin 517), Rusya (927 bin 745), Güney Afrika (589 bin 886), Peru (541 bin 493), Meksika (525 bin 733), Kolombiya (476 bin 660), Şili (387 bin 502), İspanya (382 bin 142), İran (345 bin 450), İngiltere (319 bin 197), Suudi Arabistan (299 bin 914), Arjantin (299 bin 126), Pakistan (289 bin 832), Bangladeş (279 bin 144), İtalya (254 bin 235), Türkiye (250 bin 542), Almanya (226 bin 686), Fransa (219 bin 29), Irak (180 bin 133), Filipinler (164 bin 474), Endonezya (141 bin 370), Kanada (122 bin 872), Katar (115 bin 368), Kazakistan (103 bin 300), Ekvador (101 bin 751), Bolivya (101 bin 223)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (108 bin 654), Meksika (57 bin 23), Hindistan (51 bin 936), İngiltere (41 bin 369), İtalya (35 bin 400), Fransa (30 bin 429), İspanya (28 bin 646), Peru (26 bin 481), İran (19 bin 804), Rusya (15 bin 740), Kolombiya (15 bin 372), Güney Afrika (11 bin 982), Şili (10 bin 513), Belçika (9 bin 944), Almanya (9 bin 296), Kanada (9 bin 32), Hollanda (6 bin 172), Pakistan (6 bin 190), Ekvador (6 bin 83), Endonezya (6 bin 207), Türkiye (5 bin 996), İsveç (5 bin 787), Irak (5 bin 954), Arjantin (5 bin 814) ve Mısır (5 bin 173)."

AA

Etiketler: koronavirüs
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fahrettin Koca'dan '21 Eylül' çağrısı

    Çin: Koronavirüs aşısı yıl sonunda hazır olacak

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 52 bini aştı

    Son 24 saatte dünya genelindeki son gelişmeler

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz

    Savunma hakkı kısıtlanamaz

    Belarus’ta protestolar büyüyor

    'Yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor'

    Cumhur, EYT’lileri duymuyor

    Bir Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    Bilim adamı olmak istiyor

    Domates tarlada kaldı

    İsrail - BAE anlaşması 'yenilgi' demektir

    Ankara'da salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı!

    ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Bursa'daki yangın kontrol altına alındı: Şüpheli gözaltında

    Üniversitelerde kalite düşüyor

    Türk gence 'George Floyd' muamelesi: Almanya'dan tepki çeken görüntüler!

    Yemen’de şimdi de sıtma krizi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz
    Genel

    Savunma hakkı kısıtlanamaz
    Ahmet BATTAL

    Amerikan siyaseti ve Türk demokrasisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbazların maskesini indirmek için
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Kadınlar her işte çalışmalı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Her fen, kendi lisanıyla Allah’tan bahsediyor
    Çetin ACAR

    Yeni Asya’da iki manşetle Risale-i Nur
    Orhan GÜLER

    “Beşleme” ve “Nur Hareketi”nde büyük tadilât...
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.