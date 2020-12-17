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18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

'Koronavirüse AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir'

17 Aralık 2020, Perşembe 23:00
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yeni tip koronavirüse, geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi. 

 

Macron'un, Kovid-19'a 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğini ifade eden Veran, liderlerin zirve sırasında büyük bir salonda akşam yemeğinde bir araya geldiğini belirtti.

Mediapart internet sitesinin haberinde, Macron'un dün akşam Elysee Sarayı'nda Başbakan Jean Castex ve siyasi partilerin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekilleri ile bir araya geldiği yemekte 10 kişinin bulunduğu aktarıldı.

"Yasağı ihlal etti"

Haberde, Macron'un 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağını ihlal ettiği kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Macron, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada bir yemek masasında 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

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Elysee Sarayı'ndan yazılı açıklama yapılmıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'da Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi. 

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi.

Fransa'da Başbakan, Meclis Başkanı ve Macron'un eşi karantinaya girdi

Fransa'da Başbakan Jean Castex, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Macron ile temasta oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi. 

Başbakanlık ve Ulusal Meclisten yapılan açıklamada, Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Castex ve Ferrand'ın kendilerini karantinaya aldığı belirtildi. 

Açıklamada, Castex'in yaptırdığı testin negatif çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, yetkililer, Brigitte Macron'un Kovid-19 belirtileri göstermediği ancak kendisini izole ettiğini açıkladı.

Macron ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel tedbir amaçlı karantinaya giriyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 3 gün önce görüştüğü için tedbir amaçlı karantinaya girecek.

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Michel'in 14 Aralık'ta OECD'nin 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gittiği Paris'te Macron ile görüştüğünü hatırlattı.

Leyts, Fransız makamlarının 14 Aralık akşamı itibarıyla Macron'un "virüs bulaştırma riski" bulunduğunu açıkladığını ancak Michel'in "yakın temaslı kişi" sayılmadığı bilgisini verdiğini aktardı.

AB Konseyi Başkanı'nın düzenli olarak test yaptırdığını kaydeden Leyts, son olarak salı günü yapılan testin negatif çıktığını bildirdi.

Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, buna rağmen önlem olarak gönüllü karantinaya girecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan AB yetkilileri, 10-11 Aralık'ta düzenlenen ve Macron'un da katıldığı AB Liderler Zirvesi'nde tüm sağlık tedbirlerinin uygulandığını, katılımcı liderlerden veya ekiplerinden kimsenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığına dair kendilerine bilgi gelmediğini bildirdi.

Zirvede yer alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise son olarak pazartesi günü test yaptırdığı, sonucun negatif çıktığı ve karantinaya girmeyeceği açıklandı.

AA

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