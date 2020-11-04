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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 47 milyon 854 bini aştı

04 Kasım 2020, Çarşamba 10:11
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 854 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 220 bin 535 kişi öldü.

Vaka sayısı 47 milyon 854 bin 42'ye çıkarken, virüs saptanan 34 milyon 357 bin 609 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 275 bin 898 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 692 bin 528 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 238 bin 641 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 313 bin 876), Brezilya (5 milyon 567 bin 126), Rusya (1 milyon 673 bin 686), Fransa (1 milyon 502 bin 763), İspanya (1 milyon 331 bin 756), Arjantin (1 milyon 195 bin 276), Kolombiya (1 milyon 99 bin 392), İngiltere (1 milyon 73 bin 882), Meksika (938 bin 405), Peru (908 bin 902), İtalya (759 bin 829), Güney Afrika (728 bin 836), İran (637 bin 712), Almanya (577 bin 131) ve Şili (514 bin 502)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (160 bin 548), Hindistan (123 bin 650), Meksika (92 bin 593), İngiltere (47 bin 250), İtalya (39 bin 412), Fransa (38 bin 289), İspanya (36 bin 495), İran (36 bin 160), Peru (34 bin 623), Arjantin (32 bin 52), Kolombiya (31 bin 847), Rusya (28 bin 828), Güney Afrika (19 bin 539), Şili (14 bin 319), Endonezya (14 bin 146), Ekvador (12 bin 698), Belçika (12 bin 126), Irak (11 bin 68), Almanya (10 bin 883), Türkiye (10 bin 481) ve Kanada (10 bin 279)."

AA

Etiketler: koronavirüs
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