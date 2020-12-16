"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 73 milyon 809 bini aştı

16 Aralık 2020, Çarşamba 09:41
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 641 bin 741 kişi öldü.

Vaka sayısı 73 milyon 809 bin 741’e çıkarken, virüs saptanan 51 milyon 819 bin 551 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 143 bin 779 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 311 bin 68 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 932 bin 908), Brezilya (6 milyon 974 bin 258), Rusya (2 milyon 707 bin 945), Fransa (2 milyon 391 bin 447), Türkiye (1 milyon 898 bin 447), İngiltere (1 milyon 888 bin 116), İtalya (1 milyon 870 bin 576), İspanya (1 milyon 771 bin 488), Arjantin (1 milyon 510 bin 203), Kolombiya (1 milyon 444 bin 646), Almanya (1 milyon 378 bin 518), Meksika (1 milyon 267 bin 202), Polonya (1 milyon 147 bin 446) ve İran (1 milyon 123 bin 474)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şöyle:

"Brezilya (182 bin 854), Hindistan (144 bin 130), Meksika (115 bin 99), İtalya (65 bin 847), İngiltere (64 bin 908), Fransa (59 bin 72), İran (52 bin 670), İspanya (48 bin 401), Rusya (47 bin 968), Arjantin (41 bin 204), Kolombiya (39 bin 356), Peru (36 bin 817), Almanya (23 bin 692), Güney Afrika (23 bin 661), Polonya (23 bin 309), Endonezya (19 bin 111), Belçika (18 bin 178), Türkiye (16 bin 881), Şili (15 bin 949), Ukrayna (15 bin 480), Ekvador (13 bin 896), Romanya (13 bin 698), Kanada (13 bin 659), Irak (12 bin 614) ve Hollanda (10 bin 168)."

AA

Etiketler: koronavirüs
Okunma Sayısı: 44
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak Başbakanı Ankara’yı ziyaret edecek

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 73 milyon 809 bini aştı

    KOVID-19 Takip Merkezleri açılıyor

    Türkiye duruşunu netleştirmeli

    Fasulye, patates ve nohut kürsüde

    İtalya'daki ölüm sayısı 2. Dünya Savaşı seviyesinde

    NATO Genel Sekreteri, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendirdi

    Dünya genelinden salgınla ilgili son gelişmeler

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge

    TBMM'den ABD'ye kınama: 'Bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz'

    Türkiye'de son 24 saatte 235 vefat ve 32 bin 102 yeni vaka gözlemlendi

    “Uçuyoruz”dan acı reçeteye

    Çocuğunuza güzel ve anlamlı isimler koyun

    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında İran'dan açıklama

    Fas’ta 'İsrail ile normalleşme' protestosu engellendi

    Putin'den Biden'e tebrik mesajı

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı

    Diplomasi hamasetle yürümez

    Biden'ın Başkanlığı resmen onaylandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yahya Alkın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 1
    Genel

    Türkiye duruşunu netleştirmeli
    Feyzullah ERGÜN

    Bir sağlık savaşçısı: Zerdeçal (1)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Peygamberimiz (asm) aileye rahmettir
    Süleyman KÖSMENE

    Tecvitte bir hata mı var?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet kemer sıkmaz mı?
    Risale-i Nur'dan

    Bir müşrik: “Kur’ân beşer kelâmına benzemez!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.