Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 48 milyonu aştı

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 48 milyon 9 bin 437 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği yerler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 253 bin 306, ABD'de 9 milyon 226 bin 411, Brezilya'da 5 milyon 901 bin 511 ve Rusya'da 2 milyon 7 bin 792 kişi, virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 311 bin 488’e, Kolombiya'da 1 milyon 287 bin 597’ye ulaştı.

Türkiye'de 9 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 447 bin 361 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 19 milyon 668 bin 778 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 69 milyon 254 bin 300'e ulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 576 bin 85 kişi öldü.