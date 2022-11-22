"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Kosova ile Sırbistan yine anlaşamadı

22 Kasım 2022, Salı 03:24
Kosova ile Sırbistan'ın liderleri, iki taraf arasındaki gerginliğin düşürülmesi için Avrupa Birliği'nin (AB) kolaylaştırıcılığında Brüksel'de yapılan acil nitelikli toplantıda anlaşmaya varamadı.

Vucic: Kosova ile son 10 yılın en yüksek gerilimini yaşıyoruz

 

Kosova ile Sırbistan arasında bir süredir kimlik kartları ve araç plakaları dolayısıyla artan gerginlik üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı ve üçlü görüşmelerde bir araya geldi.

Borrell, toplantı bitiminde yaptığı açıklamada, Vucic ile Kurti'nin görüşmesinden gerginliğin düşürülmesi adına bir çözüm çıkmadığını açıkladı.

Borrell, "Bugünkü toplantının başarısızlığı, ilerleyen sahada gerginliğin artması ve olabilecek şiddet olayları her ikisinin sorumluluğudur. Biz bir teklif sunduk. Cumhurbaşkanı Vucic kabul etti, Başbakan Kurti etmedi." ifadesini kullandı.

AB ülkelerini "tarafların yapıcı olmayan tutumları" hakkında bilgilendireceğini kaydeden Borrell, özellikle Kosova'nın uluslararası yasal yükümlülüklerine uymadığını söyledi.

Borrell, "Sorunun temeli araç plakalarından çok öte. İki tarafa da açıkça ifade ettim. Böyle devam edemeyiz. Bu krizler kısır döngüsü bitmeli." dedi.

Vucic'e göre Kosova imkansızı istedi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise görüşmenin ardından Sırp basınına yaptığı açıklamada, anlaşmaya varamadıklarını ifade ederek, kendilerinin yapıcı bir tutum sergilediklerini savundu.

Vucic, "On kez değiştirilen metinleri kabul ettik ancak karşı taraf hiçbir şeyi kabul etmedi. İmkansızı eklemek istediler. Önümüzde zor günler ve uykusuz geceler var." dedi.

Sırp liderin bu akşam yerel saatle 19.00'da halka seslenmesi bekleniyor.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosova tarafı yarın itibariyle araç sahiplerine para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Öte yandan Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kosova ile Sırbistan yine anlaşamadı

    Endonezya'daki depremde ölü sayısı 162'ye yükseldi

    Rabia'ya veda Sisi'ye merhaba

    Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında vefat ettiler: Bir öğretmen ve bir çocuk...

    İran’daki Sünni Din Adamlarından çağrı: Halkın taleplerine kulak verin

    Ar damarı olmuş kâr damarı

    Bu ne ciddiyetsizlik!

    43 yıl önceki facia

    Yargıya neşter, YÖK’e son

    Derin bir enerji yoksulluğu yaşanacak

    Netanyahu dünyayı aldatmaya çalışıyor

    Düşüş bekleyenler hayal kırıklığı yaşayacak

    Bakan Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'yla ilgili son bilgileri paylaştı

    Şırnak Valiliği: Şırnak'ta gösteri ve yürüyüş 7 gün yasaklandı

    'İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye ile işbirliğini artırmalı'

    Almanya Dışişleri Bakanlığı: PKK'nın sorumluluğuna ilişkin emareleri çok ciddiye alıyoruz

    Bizi İsrail’den koruyun

    Antalya'nın doğusuna kuvvetli sağanak yağış uyarısı

    Endonezya'daki depremde 56 kişi öldü

    Zelenskiy: Rusya terör devleti ilan edilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Esad ve Sisi ile “silbaştan;” öyle mi?!
    Ahmet BATTAL

    Dün dündür; gün bugündür…
    Genel

    Risale-i Nur pusuladır
    Risale-i Nur'dan

    Süfyan ayn-ı istibdat bir hürriyet verir
    Süleyman KÖSMENE

    Miras imtihanında kalmayalım
    Osman ZENGİN

    Çocuklar babanız öldü, okul tatil, haydi evlerinize!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Haksızlıklara karşı takınılacak müspet tavır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadelede İstanbul cephesi
    Ramazan Çalışan

    Hayret edilecek bir şey varsa, o da inkârdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.