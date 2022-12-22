Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

Kosova’nın kuzeyinde yaşayan Sırpların, ülkenin Sırbistan ile olan Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yollarda 10 Aralık'ta kurdukları barikatlar halen kaldırılmazken, bölgedeki durum sakinliğini koruyor.

Çok sayıda vatandaş, araçlarıyla, koyulan barikatlardan bazılarının yer aldığı Zveçan şehrine bağlı Rudare köyüne gelirken, Jarinje sınır kapısına gidemedikleri için geri dönmek zorunda kalıyor. Buraya koyulan barikatlar ile Jarinje sınır kapısı arasında yaklaşık 30 kilometre mesafe bulunuyor.

Bölgede durum sakinliğini korurken, NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) ve AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) devriyelerine devam ediyor.

EULEX'ten yapılan açıklamada, sahadaki artan varlıklarıyla Kosova’nın kuzeyindeki güvenlik durumunu yakından izledikleri vurgulandı.

Avrupa Jandarma Kuvvetlerine bağlı Polonya, İtalya ve Litvanya polis birimlerinin Kuzey Mitrovica ve Zveçan’da yaya devriyeler de dahil olmak üzere keşif devriyeleri yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "Kosova'nın kuzeyindeki istikrarsız güvenlik durumunu ve ek barikatların kurulduğunu göz önünde bulundurarak, EULEX, tutumunu düzenli olarak sahadaki durumu yansıtacak şekilde ve Kosova Polisi ile KFOR’la işbirliği içinde uyarlıyor." denildi.

Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerginlik, Sırp kökenli eski polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırpların sınır geçişlerine 10 Aralık’ta kurduğu barikatlarla yeni bir boyut kazanmıştı.

Hakkında 1 aylık gözaltı kararı verilen Pantic, Kosova'nın kuzeyinde Sırp çoğunluklu 4 belediyede erken yerel seçim hazırlıkları sırasında Merkez Seçim Komisyonu ofisleri ile Kosova emniyet mensuplarına yönelik maskeli bir grubun düzenlediği saldırıların şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

Kosovalı üst düzey yetkililer ve Batı ülkelerin temsilcileri, serbest dolaşımın sağlanması için ülkenin kuzeyindeki barikatların çekilmesini talep ederken, henüz bu yöndeki çağrılara cevap verilmedi.​​​​​​​

Öte yandan Kosovalı Sırplar bugün ülkenin kuzeyinde bir protesto düzenleyecek.