Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar henüz kaldırılmadı - Bir tanesi kundaklandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün gece barikatların kaldırılması çağrısının ardından Kosova’nın kuzeyinde bulunan "Kershi i Dudes" mevkisindeki barikat, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

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