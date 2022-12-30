Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün barikatların kaldırılmasına yönelik yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlandı.

Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar henüz kaldırılmadı - Bir tanesi kundaklandı

Vucic: Kosova ile gerginliğe neden olan barikatlar kaldırılacak Zveçan Belediyesine bağlı Rudar’da bulunan barikatlar, maskeli kişilerce yerlerinden hareket ettirildi. 10 Aralık’tan itibaren hareket etmeden duran barikatları oluşturan araçlardan bazılarının çalışmadığı gözlendi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı. Vucic, dün gece yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki tüm barikatların kaldırılmasının 48 saati bulabileceğini bildirmişti. AA

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