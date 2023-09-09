Kosova, plastik poşeti yasaklıyor

Kararın plastik poşet ve şişeleri ortadan kaldırarak çevre üzerinde doğrudan olumlu etki yapacağı ifade edildi.

Kosova Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu, ülkede Mart 2024’ten itibaren plastik poşetlerin neredeyse tamamen kaldırılmasına yönelik projenin uygulanmasına başlanacağını açıkladı. Kosova Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu, düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili idari talimatın Kosova hükümetinde onaylandığını, projenin tasarımı için Bakanlığın, Almanya hükümetinden yardım aldığını söyledi.

Sapsız poşetlere izin verilecek

Böyle bir kararın plastik poşet ve şişeleri ortadan kaldırarak çevre üzerinde doğrudan etki yapacağını belirten Aliu, şu ifadeleri kullandı: “Sıfırdan 25 mikrona kadar plastik poşet üretimi yasaklanacağı için bugün kullanılan ve marketlerden alınabilen ince plastik poşetler de tamamen yasaklanacak ancak 0 ila 25 mikron arası sadece meyve için kullanılan sapsız poşetlere izin verilecek. 25 ila 50 mikron arası torbaların kullanılmasına izin verilecek ancak üreticinin logosu olmayacak ve 5 sent ücret alınacak.”Aliu, doğada çözünebilen plastik taşıma poşetlerinin üretimi, ithalatı ve satışının da yasaklanacağını kaydetti.