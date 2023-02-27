Kosova ve Sırbistan arasında görüşmeler devam edecek: 'Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelerin devam edeceğini, bir sonraki toplantının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'da olacağını söyledi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkileri normalleştirmek için prensipte anlaştıklarını ancak anlaşmanın uygulanması için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya gelen Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, toplantının ardından yerel basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının oldukça zor geçtiğini söyleyen Vucic, "Önümüzdeki dönemde daha çok toplantı olacağını düşünüyorum. 18 Mart'ta, Borell'in bölgeye ziyareti sırasında Kuzey Makedonya'da yeniden bir araya gelmeye karar verdik." dedi.

Vucic, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması noktasında ısrarcı olduğunu vurgulayarak, "Sanırım Kurti, şimdi kabul etmek için hazır hissetmedi. Gelecekte kabul eder mi göreceğiz. Çözüme ulaşılabileceğini umuyorum ancak çok önceden imzalanıp yapılması gereken maddelerde takılı kalmaktan endişeliyim." diye konuştu.

Her yolun Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına çıktığını yineleyen Vucic, "Süreç bazılarının düşündüğü gibi ilerlemiyor. Bu, ciddi, uzun ve zor bir süreç. Kolay olmayacak. Dolayısıyla bazı seyahat ve sorumluklarımı erteleyip hazırlanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"İlişkileri normalleştirmek için doğru yoldayız"

Kosova Başbakanı Kurti de Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB'nin önerisi olan Fransız-Alman Planı'nın içeriği üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Bundan sonra odak noktasının bu planın uygulanması olacağını belirten Kurti, şunları kaydetti:

"(Bugünkü görüşme) AB önerisinin kabul edilebilir ve içeriğinin değişmeyeceğinin teyidiydi. Önümüzdeki süreç ise söz konusu önerinin uygulanması ile ilgili olacak. İlişkileri normalleştirmek için doğru ve tek yönlü bir yoldayız. Taraflar arasında eşitlik getiren bir anlaşmadır. Simetri, iyi komşuluk anlaşmasıdır. Bu metni imzalama yönünde istek ve ilgimi dile getirdim. Bence anlaştığımıza göre bu gece imzalanmamış olması zararlı."

Kurti ayrıca, mart ayında AB arabuluculuğunda üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığını açıkladı.

Vucic ve Kurti, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB'nin önerileri görüşmek üzere Brüksel'de Borell ile ayrı ayrı ve daha sonra üçlü toplantıda bir araya geldi.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

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Borrell: Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Brüksel’de Borrell ile ayrı ayrı ve daha sonra üçlü toplantıda bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada ilerleme kaydedildiğini belirten Borrell, "Aynı zamanda bugün taraflarca kabul edilenlerin uygulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Anlaşmaya varmak önemli. Üzerinde anlaşmaya varılan şeyi uygulamak daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "(Liderlerin anlaşması) Bu önemli ve kayda değer bir gelişme çünkü geçen yazdan beri kriz yönetimi ile ilgileniyoruz, sadece krizlere odaklanıyoruz. Birbiri ardına gelen krizler neticesinde sahadaki gerilimi kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi ise kriz yönetiminin nasıl yapılacağına geçiyoruz. Normalleşmeye yapısal bir çözüm arıyoruz." diye konuştu.

Liderlerin prensipte anlaştığı planın 27 AB üyesi ülke tarafından kabul edildiğini belirten Borrell, planla ilgili önerinin eylülde sunulduğunu, o dönemden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü söyledi.

Borrell, anlaşmanın kişilerin Kosova ve Sırbistan arasında kendi kimliklerini veya araç plakalarını kullanarak serbest hareket etmesini sağlayacağını, aynı zamanda ticari ilişkileri ve yatırımları kolaylaştıracağını ifade etti.

Anlaşmanın Kosova'da yaşayanlar için "daha fazla güvenlik, kesinlik ve öngörülebilirlik" getireceğini belirten Borrell, "Anlaşma, aynı zamanda temel teşkil edebilir ve geçmişin mirasının üstesinden gelmek için çok ihtiyaç duyulan bir güven olacaktır." diye konuştu.

Borrell, her iki tarafın da AB'nin koordinasyonu dışında, sahada gerginliğin yeniden artmasına yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmayı kabul etmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi, gelecek ayın ortasında liderlerin tekrar bir araya geleceğini duyurdu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​