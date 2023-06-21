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Kosova'ya tepki amaçlı 3 sınır kapısını kapattı

21 Haziran 2023, Çarşamba 22:54
Sırbistan'da bir grup, Kosova hükümetinin uygulamalarına tepki amacıyla 3 sınır kapısına giden yolları barikatlarla kapattı.

Sırplar, ülkenin Kosova sınırındaki Jarinje, Merdare ve Brnjak sınır kapılarına giden yolları kamyonlardan oluşan barikatlarla kapatarak başlattıkları eylemle, Kosova yönetiminin Sırbistan'dan mal taşıyan kamyonlara uyguladığı yasağa tepki gösterdi.

Merdare sınır kapısına giden yolun kapatılmasını organize edenlerden Dejan Milosevic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, dün akşam başlattıkları eylem kapsamında Kosova ve yabancı plakalı kamyon ile otobüslerin geçişlerine izin vermediklerini belirtti.

Jarinje sınır kapısında da yaklaşık 1 haftadır Kosova'ya geçebilmek için bekleyen kamyonların bulunduğu bilgisini paylaşan yerel medya, kamyonların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine mal taşıdığı ve gün geçtikçe zararlarının arttığını kaydetti.

Kosova'dan, Kuzey Makedonya üzerinden gidilmesi çağrısı

Kosova Dışişleri Bakanlığı ise barikat kurulan 3 sınır kapısından geçişlerin güvenli olmadığı için diğer sınır geçişlerinin kullanılması ve Kuzey Makedonya üzerinden geçişlerin sağlanması çağrısı yaptı.

Bakanlık, "İnsanlar arasında korku oluşturmak için birçok yalan haber yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda tüm vatandaşlarımıza Kosova polisinin bilgilendirmelerini takip etmelerini arz ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kosova yönetimi, geçen hafta 3 Kosovalı polis memurunun Sırbistan polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından bu ülkenin mallarını taşıyan kamyonların girişine yasak getirmişti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, yaptığı açıklamada, Sırbistan'a ekonomik veya ticari anlamda yaptırım uygulanmadığı, güvenlik nedeniyle sınır kapılarındaki kontrollerin artırıldığını ve bu bağlamda Sırbistan'dan mal taşıyan kamyonların geçişlerine izin verilmediğini ifade etmişti.

Kosova ile Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Polis, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

AA

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