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4 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Kosovalılara da AB vizesi kalktı

03 Ocak 2024, Çarşamba 11:00
Kosova vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmelerine imkan tanıyan vize serbestisi uygulaması yürürlüğe girdi. Karar Kosovalıların, Avrupa Birliği’nin (AB) sınırsız bölgesine 90 güne kadar vizesiz girebilmelerine olanak sağlıyor.

Reform, 2008’de bağımsızlığını ilan eden Kosova’nın AB’ye katılma hedefi önünde önemli bir adım olarak görülüyor. Özellikle iş dünyası kararı olumlu karşılıyor. İşadamı Rushit Sopi Priştine-Viyana uçağına binmeden önce AFP’ye yaptığı açıklamada “Bu büyük bir rahatlama” dedi. Kapı ve pencere üretimi yapan bir şirketin sahibi olan 48 yaşındaki Sopi, iş için neredeyse düzenli olarak AB’ye uçuyor. Sopi, “Her vize bana 300 euroya mal oluyor. Pasaportumu en son değiştirdiğimde, sadece AB vizelerinin bana 2 bin 500 euroya mal olduğunu hesapladım” diyor.

Haber Merkezi

 

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