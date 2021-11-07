Kosta Rika’da çocuklara aşı zorunluluğu

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, koronavirüs aşısını çocuklar için zorunlu kılan ilk ülke oldu.

Kosta Rika Sağlık Bakanı Daniel Salas, koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkedeki temel çocukluk aşıları listesine dahil edileceğini açıkladı. Kosta Rika, Mart 2022’den itibaren 12 yaş altındaki bütün çocukların aşılanmasına yetecek dozda aşı edinmek için Pfizer ile de bir anlaşma imzaladı. BBC’de yer alan habere göre; Bu hafta başında da ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de 5-11 yaş arasındaki çocuklar için koronavirüs aşısını onayladı. Haber Merkezi

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