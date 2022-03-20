Kötü örnek olduk

ABD Merkez Bankası (Fed) Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin, enflasyon ile mücadelede beklenti yönetiminin önemini anlatırken Türkiye’yi örnek gösterdi.

Sözcü’nün aktardığına göre Barkin, Richmond Fed’in resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bireyler ve firmalar gelecekteki enflasyon hakkında beklentiler oluştururlar. Firmalar bu beklentilere göre fiyatlandırma ve ücret politikasına karar verir; bireyler maaş beklentilerini ve satın alma kararlarını bu beklentiler bağlamında oluşturur. Fed enflasyonu kontrol etmek için üzerine düşeni yaparsa, beklentiler ile fiyat ve ücret artışları, istikrarlı ve sabit kalır. Üzerine düşeni yapmazsa Türkiye’de olduğu gibi bunun tersi yaşanır.” Haber Merkezi

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