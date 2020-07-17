Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 13 milyon 976 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 13 milyon 976 bin 595’e ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 593 bin 421 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 304 bin 179 kişi tekrar sağlığına kavuştu.
Dünya genelinde tedavisi süren 5 milyon 78 bin 995 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 695 bin 469 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 141 bin 125 kişi öldü.
AA