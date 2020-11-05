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5 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 48 milyon 438 bini aştı

05 Kasım 2020, Perşembe 11:24
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 438 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 231 bin 26 kişi öldü.

Vaka sayısı 48 milyon 438 bin 944'e çıkarken, virüs saptanan 34 milyon 674 bin 519 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 533 bin 399 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 801 bin 355 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 239 bin 829 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 364,086), Brezilya (5 milyon 590 bin 941), Rusya (1 milyon 693 bin 454), Fransa (1 milyon 543 bin 321), İspanya (1 milyon 356 bin 798), Arjantin (1 milyon 205 bin 928), Kolombiya (1 milyon 108 bin 84), İngiltere (1 milyon 99 bin 59), Meksika (943 bin 630), Peru (911 bin 787), İtalya (790 bin 377), Güney Afrika (730 bin 548), İran (646 bin 164), Almanya (597 bin 359) ve Şili (515 bin 42)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (161 bin 170), Hindistan (124 bin 354), Meksika (93 bin 228), İngiltere (47 bin 742), İtalya (39 bin 764), Fransa (38 bin 674), İspanya (38 bin 118), İran (36 bin 579), Peru (34 bin 671), Arjantin (32 bin 520), Kolombiya (32 bin 13), Rusya (29 bin 217), Güney Afrika (19 bin 585), Şili (14 bin 340), Endonezya (14 bin 259), Ekvador (12 bin 704), Belçika (12 bin 331, Irak (11 bin 128), Almanya (11 bin 28), Türkiye (10 bin 558) ve Kanada (10 bin 331)."

AA

Etiketler: Kovid-19
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