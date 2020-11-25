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25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 60 milyon 108 bini aştı

25 Kasım 2020, Çarşamba 12:14
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 414 bin 925 kişi öldü.

Vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193’e çıkarken, virüs saptanan 41 milyon 556 bin 897 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 956 bin 783 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 265 bin 943 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 222 bin 216), Brezilya (6 milyon 121 bin 449), Fransa (2 milyon 153 bin 815), Rusya (2 milyon 138 bin 828), İspanya (1 milyon 614 bin 126), İngiltere (1 milyon 538 bin 794), İtalya (1 milyon 455 bin 22), Arjantin (1 milyon 381 bin 795), Kolombiya (1 milyon 262 bin 494), Meksika (1 milyon 60 bin 152), Almanya (962 bin 906) Peru (952 bin 439), Polonya (909 bin 66), İran (880 bin 542), Güney Afrika (772 bin 252), Ukrayna (647 bin 976), Belçika (561 bin 803), Şili (543 bin 87), Irak (539 bin 749) , Endonezya (506 bin 302) ve Çekya (502 bin 534).”

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (170 bin 179), Hindistan (134 bin 743), Meksika (102 bin 739), İngiltere (55 bin 838), İtalya (51 bin 306), Fransa (50 bin 237), İran (45 bin 738), İspanya (43 bin 668), Arjantin (37 bin 432), Rusya (37 bin 31), Peru (35 bin 685), Kolombiya (35 bin 677), Güney Afrika (21 bin 83), Endonezya (16 bin 111), Belçika (15 bin 938), Şili (15 bin 131), Almanya (14 bin 965), Polonya (14 bin 314), Ekvador (13 bin 264), Türkiye (12 bin 672), Irak (12 bin 31), Kanada (11 bin 618), Ukrayna (11 bin 263) ve Romanya (10 bin 373).”

AA

Etiketler: Kovid-19
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