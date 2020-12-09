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9 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 68 milyon 568 bini aştı

09 Aralık 2020, Çarşamba 11:02
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon 568 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 563 bin 133 kişi öldü.

Vaka sayısı 68 milyon 568 bin 681'e çıkarken, virüs saptanan 47 milyon 462 bin 805 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 15 milyon 591 bin 709 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 293 bin 398 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 735 bin 975), Brezilya (6 milyon 675 bin 915), Rusya (2 milyon 515 bin 9), Fransa (2 milyon 309 bin 621), İtalya (1 milyon 757 bin 394), İngiltere (1 milyon 750 bin 241), İspanya (1 milyon 715 bin 700), Arjantin (1 milyon 469 bin 919), Kolombiya (1 milyon 384 bin 610), Almanya (1 milyon 218 bin 325), Meksika (1 milyon 193 bin 255), Polonya (1 milyon 76 bin 180), İran (1 milyon 62 bin 397), Peru (976 bin 621), Türkiye (893 bin 630), Ukrayna (832 bin 758), Güney Afrika (821 bin 889), Belçika (594 bin 572), Endonezya (586 bin 842), Hollanda (570 bin 437), Irak (568 bin 138), Şili (563 bin 534), Çekya (551 bin 70) ve Romanya (524 bin 675)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (178 bin 184), Hindistan (141 bin 398), Meksika (110 bin 874), İngiltere (62 bin 33), İtalya (61 bin 240), Fransa (56 bin 352), İran (50 bin 917), İspanya (46 bin 646), Rusya (44 bin 159), Arjantin (40 bin 9), Kolombiya (38 bin 158), Peru (36 bin 401), Güney Afrika (22 bin 432), Polonya (20 bin 592), Almanya (20 bin 161), Endonezya (18 bin), Belçika (17 bin 507), Şili (15 bin 680), Türkiye (15 bin 314), Ukrayna (13 bin 928), Ekvador (13 bin 794), Kanada (12 bin 867), Romanya (12 bin 660) ve Irak (12 bin 477)."

AA

Etiketler: Kovid-19
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