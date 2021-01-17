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17 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 94 milyon 968 bini aştı

17 Ocak 2021, Pazar 10:54
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 94 milyon 968 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 31 bin 282 kişi öldü.

Vaka sayısı 93 milyon 968 bin 81'e çıkarken, virüs saptanan 67 milyon 786 bin 759 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 306 bin 43 kişide Kovid-19 tespit edildi, 405 bin 261 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 558 bin 710), Brezilya (8 milyon 456 bin 705), Rusya (3 milyon 544 bin 623), İngiltere (3 milyon 357 bin 361) Fransa (2 milyon 894 bin 347), Türkiye (2 milyon 380 bin 665), İtalya (2 milyon 368 bin 733), İspanya (2 milyon 252 bin 164), Almanya (2 milyon 38 bin 645), Kolombiya (1 milyon 891 bin 34), Arjantin (1 milyon 791 bin 979), Meksika (1 milyon 630 bin 258), Polonya (1 milyon 429 bin 612), Güney Afrika (1 milyon 325 bin 659), İran (1 milyon 324 bin 395), Ukrayna (1 milyon 154 bin 692) ve Peru (1 milyon 60 bin 567)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (209 bin 350), Hindistan (152 bin 311), Meksika (140 bin 241), İngiltere (88 bin 590), İtalya (81 bin 800), Fransa (70 bin 142), Rusya (65 bin 85), İran (56 bin 717), İspanya (53 bin 314), Kolombiya (48 bin 256), Almanya (47 bin 121), Arjantin (45 bin 295), Peru (38 bin 770), Güney Afrika (36 bin 851), Polonya (33 bin 213), Endonezya (25 bin 767), Türkiye (23 bin 832), Ukrayna (20 bin 686), Belçika (20 bin 396), Kanada (17 bin 865), Şili (17 bin 435), Romanya (17 bin 164), Ekvador (14 bin 316), Çekya (14 bin 338), Hollanda (12 bin 965), Irak (12 bin 935), Macaristan (11 bin 264), Pakistan (10 bin 951) ve İsveç (10 bin 323)."

AA

Etiketler: Kovid-19
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