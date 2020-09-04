"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

'Kovid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır'

04 Eylül 2020, Cuma 11:14
ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirterek, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız." dedi.

ABD'de eyaletlere talimat: Koronavirüs aşısı dağıtımına hazır olun

 

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinde düzenlediği etkinlikte, seçmenlere hitap etti. 

Ülkede son dönemde yapılan anketlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın önde çıkmasını eleştiren Trump, "Bu anketler sizi depresyona sürüklemek istiyor. Depresyona girdiniz mi? Hiç depresyonda gibi durmuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Demokrat rakibi Biden'a sert eleştiriler yönlendiren Trump, "Biden sosyalist, Marksist ve polisten nefret eden aşırılıkçıların kuklası." dedi.

Biden'ın sürekli maske takmasını da eleştiren Trump, "Maske, Biden'a bir tür güvenlik duygusu veriyor. Ben psikiyatrist olsaydım, Biden'ın büyük sorunları olduğunu söylerdim." diye konuştu.

ABD'de son dönemde şiddet eylemlerine dönüşen protestolar hakkında da yorum yapan ve protestocuları "iç teröristler" olarak nitelendiren Trump, "Biden iç teröristlere taviz vermek istiyor, bense onları yargılamak istiyorum." diye konuştu.

"Artık bir yerde Rusya denildiği an televizyonu kapatıyorum"

Demokratların sürekli kendisi ile Rusya'yı bağdaştırmasına da tepki gösteren Trump, "Bunlar, her zaman Rusya hakkında konuşuyor, hiç Çin hakkında konuşmuyor. Artık bir yerde Rusya denildiği an televizyonu kapatıyorum." ifadesini kullandı.

Biden'ın siyasi yaşamı boyunca El Kaide terör örgütü elebaşı Usame Bin Ladin ve İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı çıktığını belirten Trump, Biden'ın DEAŞ'ın ortaya çıkışını da izlediğini söyledi.

Trump, ülkede büyük kitlelerin posta yoluyla oy kullanmasının seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktireceğini ve şaibeye yol açacağını savunarak "Ben 3 Kasım gecesi seçim sonuçlarını görmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ve 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da 39 ilçede koronavirüs denetimi

    AB'den Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı

    'Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler başladı'

    Avrupa Konseyi: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı

    DSÖ'den aşı açıklaması

    Ülke genelindeki yangınlara ilişkin son durum?

    Doç. Dr. Kömürcüoğlu'ndan 'influenza' uyarısı

    'Kovid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır'

    Liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanındı

    İşten çıkarma yasağı uzatıldı

    İnsanlık bu utanç duvarlarını yıkmalı

    EYT’liler teklifi yine Mecliste

    Savaşın kazananı olmaz

    İnsan beynini ‘hack’leme zamanı’

    Pandemide ayrımcılık arttı

    Enflasyon tahminleri yine tutmadı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı

    Macaristan'a yenildik

    Dünya Aylan bebekten dersini almadı

    ABD'de eyaletlere talimat: Koronavirüs aşısı dağıtımına hazır olun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıtay Başkanı ne dedi, ne demedi?
    Genel

    EYT’liler teklifi yine Mecliste
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Milletvekilinin kaç hesabı olur?
    Süleyman KÖSMENE

    Taklid yapmak günah mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Ahirette seni kurtaracak bir eserin olsun
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Ben hakikati arıyorum…”
    Faruk ÇAKIR

    Gençler, durun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân size yetiyor da bize yetmiyor mu?
    Genel

    İnsanlık bu utanç duvarlarını yıkmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.