"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Kovid-19 bu yıl bitebilir'

30 Mart 2022, Çarşamba 22:49
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, DSÖ'nün 2022'de Kovid-19'un küresel acil durumunu sonlandırmaya yönelik bugün yayımladığı planının detaylarını paylaşarak, Ukrayna ve Etiyopya'daki insani durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, "2022'de Kovid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı"nın dünya için uygulanılabilir olduğunu vurgulayarak "Kovid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır." ifadesini kullandı.

Virüsün geleceğine dair 3 senaryo

Virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün mutasyona uğraması, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, söz konusu senaryolar ışığında DSÖ'nün planının gerçekleşmesi için her ülkenin virüs takibi, aşılama, Kovid-19'a karşı dayanıklı sağlık sistemi, virüsle mücadele araçlarına eşit ulaşımın sağlanması ve küresel iş birliği konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 ile mücadele araçlarının iyi bir şekilde kullanılarak salgının kontrol altına rahatlıkla alınabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayatın kurtarılmasına vesile olabiliriz." ifadesini kullandı.

Afrika nüfusunun yüzde 83'ü henüz aşılanmadı

Ghebreyesus, bu kapsamda 2022'nin ortasına doğru her ülkenin nüfusunun yüzde 70'ini aşılaması hedefinin kritik önem taşıdığını hatırlatarak "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla bu hedefi tuttururken başta Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke bu hedefin gerisinde kalmıştır. Afrika nüfusunun yüzde 83'üne henüz tek bir doz aşı bile yapılmamıştır. Bu benim için kabul edilemez bir durum." açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ghebreyesus, Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören bölgelere DSÖ'nün tıbbi yardımlarını sürdürdüğü ve savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 160 ton tıbbi ekipmanın başta kuşatma altındaki Mariupol kenti olmak üzere ülkede sağlık sisteminin etkilendiği bölgelere dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'da sağlık merkezlerine 82 saldırı yapıldı

Ghebreyesus, Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'daki sağlık merkezlerine 82 saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 72 kişinin yaşamını yitirerek 43 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ayrılıkçı isyanların olduğu Etiyopya'nın Tigray bölgesine insani yardım dağıtılması için geçen hafta ilan edilen ateşkesi olumlu karşıladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu ateşkesin, bölgede sağlık hizmetleri, elektrik ve komünikasyon gibi altyapıların yeniden tesisini sağlamasını umuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, ateşkesin ilan edilmesine rağmen Aralık 2021'den bu yana bölgeye hiçbir gıda yardımının ulaşamadığının altını çizerek "İnsanların açlıktan öldüğü bir ortamda her bir saat kıymetlidir. Tigray'da güvenlik güçlerinin 6 milyon sivile karşı yaptığı kuşatma, modern tarihte en uzun süren kuşatmalardan biri olmuştur." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, örgütün Ukrayna, Afganistan ve Etiyopya gibi acil insani durumlar karşısında yardımları ve Kovid-19 ile mücadeleye desteklerinin sürdürülmesi için 2,7 milyar ABD doları fona ihtiyacı olduğunu hatırlatarak uluslararası camiaya yardım çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Kovid-19 bu yıl bitebilir'

    Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Son 24 saatte 53 kişi vefat etti, 14 bin 993 vaka gözlemlendi

    İkinci el zorlanacak

    Türkiye Avrupa’yı 3’e katladı

    Buğday zammı ekmeğe yansır

    Şeker fiyatları neden artıyor?

    Çığ nedeniyle 33 gündür kapalı

    Adil yargı için 9 teklif

    KDV indirimleri çare değil

    Et nasıl 100 lirayı geçti?

    O güne çok az kaldı

    ‘Serseri’ mayınlar kapımıza nasıl geldi?

    Düşündüklerinden daha az oy alacaklar

    İktidarın hevesini boşa çıkaracağız
    📷

    Hasret sona eriyor: Camilerde yeniden teravih namazı coşkusu yaşanacak...
    📷

    Erzincan - Kemaliye, Türkiye'nin 21. 'sakin şehri' oldu

    'Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü'

    'Yapabileceğimiz en iyi şey Rusya'yı enerji piyasasından izole etmek'

    '4 milyon kişi Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Anne, yüzünü unuttum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yasakçılara suç duyurusu
    Faruk ÇAKIR

    Bütün yanlışlar hukuktan dönecek
    Cevher İLHAN

    “Erken-baskın seçim” senaryoları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve hissiyat sorusu
    Misbah ERATİLLA

    Fedakâr nur postacısı Hasan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Cennet-asa bahar geldi!
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât fakir eder mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.