Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 35 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 35 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 35 milyon bin 624 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.Hindistan'da 7 milyon 765 bin 966, ABD'de 6 milyon 341 bin 603, Brezilya'da 5 milyon 64 bin 344 ve Rusya'da 1 milyon 279 bin 169 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de 5 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 332 bin 379 kişi sağlığına kavuştu.Tedavisi sürenlerin sayısı 12 milyon 815 bini aştı.