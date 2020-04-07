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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Kovid-19 dünyada kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

07 Nisan 2020, Salı 10:00
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 349 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 74 bin 806 kişi öldü ve 286 bin 655 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 331, Hong Kong'da 4, İtalya'da 16 bin 523, İspanya'da 13 bin 341, ABD'de 10 bin 943, Fransa'da 8 bin 911, İngiltere'de 5 bin 373, İran'da 3 bin 739, Hollanda'da 1867, Belçika'da 1632, Almanya'da 1810, İsviçre'de 765, Türkiye'de 649, Brezilya'da 566, İsveç'te 477, Kanada'da 323, Portekiz'de 311, Avusturya'da 220, Endonezya'da 209, Güney Kore'de 192, Ekvador'da 191, Danimarka'da 187, İrlanda'da 174, Romanya'da 176, Cezayir'de 173, Filipinler'de 163, Hindistan'da 136, Meksika'da 125, Polonya'da 107, Japonya'da 103, Peru'da 92, Dominik Cumhuriyeti'nde 86, Mısır'da 85, Çekya'da 80, Fas'ta 80, Yunanistan'da 79, Norveç'te 77, Irak'ta 64, Malezya'da 62, İsrail'de 59, Sırbistan'da 58, Rusya'da 58, Panama'da 55, Pakistan'da 54 ve Arjantin'de 53 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 367 bin 650, İspanya 136 bin 675, İtalya 132 bin 547, Almanya 103 bin 375, Fransa 98 bin 10, Çin ana karası 81 bin 740, İran 60 bin 500, İngiltere 51 bin 608, Türkiye 30 bin 217, İsviçre 21 bin 657, Belçika 20 bin 814, Hollanda 18 bin 803, Kanada 16 bin 667, Avusturya 12 bin 386, Brezilya 12 bin 232, Portekiz 11 bin 730, Güney Kore 10 bin 331, İsrail 9 bin 6, Rusya 7 bin 497, İsveç 7 bin 206, Avustralya 5 bin 895, Norveç 5 bin 865, İrlanda 5 bin 364, Hindistan 4 bin 858, Çekya 4 bin 828, Şili 4 bin 815, Danimarka 4 bin 681, Japonya 4 bin 618, Polonya 4 bin 413, Romanya 4 bin 57, Pakistan 3 bin 864, Malezya 3 bin 793, Ekvator 3 bin 747, Filipinler 3 bin 660, Lüksemburg 2 bin 843, Suudi Arabistan 2 bin 752, Peru 2 bin 561, Endonezya 2 bin 491, Meksika 2 bin 439, Finlandiya 2 bin 308, Tayland 2 bin 258, Sırbistan 2 bin 200, Panama 2 bin 100, Birleşik Arap Emirlikleri 2 bin 76, Katar 1832, Dominik Cumhuriyeti 1828, Yunanistan 1755, Güney Afrika Cumhuriyeti 1686, Arjantin 1628, Kolombiya 1579, İzlanda 1562, Ukrayna 1462, Cezayir 1423, Singapur 1375, Mısır 1322, Hırvatistan 1222, Yeni Zelanda 1160, Fas 1120, Estonya 1108, Irak 1031, Slovenya 1021."

AA

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