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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kovid-19 için 7,4 milyar avro uluslararası taahhüt

04 Mayıs 2020, Pazartesi 19:13
"Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhütte bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde düzenlenen Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'ne birçok ülke lideri, kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. 

ABD'nin taraf olmadığı etkinlikte, AB 1 milyar avro taahhütte bulunurken, Japonya 762 milyon, Kanada 551 milyon, Almanya 525 milyon, Fransa 500 milyon, Suudi Arabistan 457 milyon, İngiltere 441 milyon, İsviçre 350 milyon, Meksika 274 milyon ve Avustralya 205 milyon avro aktaracağını açıkladı. Katkıların gelecek günlerde artması öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yoluyla düzenlenen etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Bugün Kovid-19'a karşı bütün dünya yan yana durduğunu ortaya koydu. Kovid-19'a yönelik, teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhütte bulunuldu." ifadesini kullandı. 

Bu kaynakla küresel anlamda eşi görülmemiş bir iş birliği başlayacağına dikkat çeken von der Leyen, araştırmacılara ve bilim insanlarına minnettar olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Kovid-19'a yönelik çalışmaların devam edeceğini, sivil toplum ve vatandaşlarla ortak çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi. 

Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği

Video konferansla 26 Mart'ta düzenlenen G-20 Zirvesi'nde liderler, aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştu. Bunun ardından AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'ne birçok ülke, uluslararası örgütler, finans kuruluşları, sivil toplum, özel sektör ve vakıflar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik için gönderdiği video mesajında, "Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Etkinlikte toplanan 7,5 milyar avro, tüm dünyada ulaşılabilir ve uygun aşı, tedavi ve teşhis hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının hızlandırılması amacıyla kullanılacak.

AA

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