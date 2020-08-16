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16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 617 bini aştı

16 Ağustos 2020, Pazar 10:44
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 617 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 769 bin 6 kişi öldü.

Vaka sayısı 21 milyon 617 bin 987’ye çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 334 bin 222 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 514 bin 759 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 529 bin 789 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 172 bin 606 kişi öldü.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 317 bin 832), Hindistan (2 milyon 590 bin 501), Rusya (917 bin 884), Güney Afrika (583 bin 653), Peru (525 bin 803), Meksika (517 bin 714), Kolombiya (456 bin 689), Şili (383 bin 902), İspanya (358 bin 843), İran (341 bin 70), İngiltere (317 bin 379), Suudi Arabistan (297 bin 315), Arjantin (289 bin 100), Pakistan (288 bin 717), Bangladeş (274 bin 525), İtalya (253 bin 438), Türkiye (248 bin 117), Almanya (224 bin 478), Fransa (215 bin 521), Irak (172 bin 583), Filipinler (157 bin 918), Endonezya (137 bin 468), Kanada (121 bin 889), Katar (114 bin 809), Kazakistan (102 bin 696) ve Ekvador (100 bin 688).”

ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (107 bin 297), Meksika (56 bin 543), Hindistan (50 bin 99), İngiltere (41 bin 361), İtalya (35 bin 392), Fransa (30 bin 409), İspanya (28 bin 617), Peru (26 bin 75), İran (19 bin 492), Rusya (15 bin 617), Kolombiya (14 bin 810), Güney Afrika (11 bin 677), Şili (10 bin 395), Belçika (9 bin 935), Almanya (9 bin 290), Kanada (9 bin 24), Hollanda (6 bin 169), Pakistan (6 bin 168), Ekvador (6 bin 71), Endonezya (6 bin 65), Türkiye (5 bin 955), Irak (5 bin 785), İsveç (5 bin 783), Arjantin (5 bin 637) ve Mısır (5 bin 141)."

AA

Etiketler: Kovid-19
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