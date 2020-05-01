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1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair delilleri gördüm'

01 Mayıs 2020, Cuma 01:09
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin delilleri gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin Trump'a, "Vuhan Viroloje Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir delil gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm." diye cevap verdi.

Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.

AA

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