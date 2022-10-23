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24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kral Charles’a bağlılık yeminini reddettiler

23 Ekim 2022, Pazar 23:14
Kanada’nın Quebec eyaletinde yeni seçilen 14 milletvekili, anayasal olarak gerekli olan Kral’a sadakat yeminini reddetti.

Quebec eyaletinde bu ay başında yapılan seçimlerde, Parti Quebecois ve Quebec Solidarity listelerinden eyalet parlamentosuna seçilen toplam 14 milletvekili, Kanada Anayasası’na göre belirlenen yemin metnindeki Kral 3. Charles’a bağlılık ifadelerini çıkarıp, sadece Quebec halkına bağlılık yemini etti. 

Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon, yeminin anlamlı ve samimi olması gerektiğine inandığını belirterek, Quebeclilerin bir monarşiye yemin etmeye asla rıza göstermediğini kaydetti. 

St-Pierre Plamondon, milletvekilliği yemininin “Quebec halkının seçilmiş her temsilcisini ikiyüzlülüğe mahkum ettiğini” ifade ederek, “Bu yemin; bütün partilerden seçilenleri, inanmadıkları bir şeye ve dolayısıyla yalan yere yemin etmeye, sözünün değerini lekelemeye ve bunu ilk eylemde yurttaşların temsilcisi olarak yapmaya zorlayan bir deli gömleği” dedi. Kanada’da her yıl geleneksel olarak yapılan ankette son olarak geçen yıl Kanadalıların yüzde 45’inin, ülkeyi Kraliçe yerine seçilmiş bir devlet başkanının yönetmesini tercih ettikleri ortaya çıkmıştı. 

AA

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