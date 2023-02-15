Kral Charles, Türk gönüllüleri ziyaret etti

İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kral Charles’ın, Londra’nın Hounslow bölgesinde Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bölgede meydana gelen bir dizi yıkıcı depremin ardından Kral Charles, bu zor dönemde depremden etkilenenlere desteğini göstermek için Londra’daki Suriyeli ve Türk diaspora topluluklarının üyeleriyle görüştü. Hounslow’da Kral, Türkiye’deki savunmasız insanlar için gıda, battaniye ve sıcak tutan kıyafetleri toplayan, paketleyen ve nakliyesini organize eden gönüllülerle bir araya geldi” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi

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