Kraliçe Elizabeth: Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla ''kraliçe'' olacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıkladı.

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti. AA

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