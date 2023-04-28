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28 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Krasnodar’da cami yapılması isteniyor - Bayram namazını sokaklarda kıldılar

28 Nisan 2023, Cuma 11:17
Krasnodar’da 21 Nisan sabahı cami olmaması nedeniyle Ramazan Bayramı namazı kılmak için yüzlerce Müslüman sokaklara döküldü.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

 

Rusya’nın üçüncü büyük şehrinde cami olmaması burada yaşayan Müslümanların büyük bir derdi olarak önümüzde duruyor. Sergey adındaki bir Rus vatandaşı, “Sabahları Alman köyünün yakınında, bayramın ilk gününde yüzlerce Müslüman dua etmeye geldi” dedi. Dolayısıyla Krasnodar’da cami olmadığı için bayram namazı açık havada kılındı.

Belediye Başkanı söz vermiş, ama...

Aslında Rusya’nın üçüncü büyük şehrinde caminin olmaması sorunu Krasnodar’da birden fazla kez gündeme getirildi. Ancak Krasnodar Bölgesi’nin başkentinde ibadethaneler olmasına rağmen yeni cami inşaatına izin çıkmadı. 2000’lerin sonunda, Krasnodar Belediye Başkanı Vladimir Evlanov, Vostochno-Kruglyakovskaya Caddesi yakınında bir cami inşa etme sözü verdi.

2019’da Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi, önümüzdeki on yıl içinde ülkenin milyondan fazla şehrinde büyük camilerin inşa edildiğini duyurdu. Krasnodar, geçen yıldan beri resmi olarak milyondan fazla nüfusu olan şehir olarak kabul ediliyor. Krasnodar sakinlerinin caminin inşa edilmesi gerekliliği konusundaki görüşleri farklılık gösteriyor.

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