Kremlin: Prigojin Belarus’a gidecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus’a gidecek." dedi.

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Peskov, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasında gün içinde telefon görüşmesi gerçekleştiğine dikkati çeken Peskov, "İki Başkan, Lukaşenko’nun durumu çözme yönünde arabuluculuk girişimlerinde bulunacağı konusunda mutabık kaldı. Lukaşenko’nun bu konudaki desteğine çok değer veriyoruz." dedi.

Lukaşenko’nun Wagner'in kurucusu Prigojin’i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirten Peskov, "Bu, Lukaşenko’nun şahsi teklifi idi. Bu teklif Putin tarafından kabul edildi. Belarus Cumhurbaşkanına, durumu kayıpsız ve gerilim seviyesi yükselmeden çözme yönündeki girişimleri nedeniyle minnettarız." diye konuştu.

Peskov, "Sonuç olarak Wagner’in kendi kamplarına döneceği konusunda anlaşma sağlandı. Bazıları isteği üzerine Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu husus, Wagner’in harekatına katılmayanları ilgilendiriyor. Böyle birlikler de var. Olayların başında daha dönenler var. Onlar sürekli konuşlandıkları yere dönmek için yardım istedi." ifadelerini kullandı.

İsyana katılan Wagner savaşçılarının takip edilmeyeceğini ifade eden Peskov, bunlara, çatışmalarda gösterdikleri kahramanlık nedeniyle saygı duyduklarını dile getirdi.

Dmitriy Peskov, Prigojin’in akıbeti ile ilgili ise "Prigojin’e yönelik açılan ceza davası kapanacak. Prigojin Belarus’a gidecek." dedi.

Wagner krizinden sonra Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu konular, Rusya Federasyonu’nun anayasası doğrultusunda Devlet Başkanın inisiyatifine kalmış bir şey. Bu nedenle, bu konuların söz konusu müzakerelerde ele alındığı söylenemez." ifadelerini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.