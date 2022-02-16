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Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz

16 Şubat 2022, Çarşamba 22:00
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya ile güvenlik konusunda müzakereye hazır olmasını "olumlu" bulduklarını belirterek, "Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz." dedi.

Peskov gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Batı medyasında dün gece Rusya'nın, Ukrayna'ya saldıracağına ilişkin iddialarla ilgili Peskov, "Özellikle son zamanlarda bilinen konularda Batı basınında çıkan haberlere dayanarak işimizi düzeltmiyoruz. Gece her zamanki gibi geçti. Beklendiği gibi. Sakin bir şekilde uyuduk. Sabah da sakin bir şekilde iş gününe başladık." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya ile güvenlik konusunda müzakereye hazır olmasını olumlu bulduklarını vurgulayan Peskov, Rusya için öncelikli konularla doğrudan bağlantılı olarak tartışmanın önemli olduğunu kaydetti. Peskov, "Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Olası temas noktalarını aramak ve ilk bakışta taban tabana zıt görünen pozisyonların yakınlaşmasını teşvik etmek için diplomasinin var olduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu durumda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu tür müzakerelere girme arzumuzu ve hazırlığımızı vurgulamaktadır. ABD Başkanı Biden'ın da bu tür ciddi müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtmesi olumludur." dedi.

Peskov, müzakerelerde Rusya ile Batı arasında güvenlik konularında temas noktalarının bulunacağını ancak sürecin zor olacağını, esneklik ve siyasi irade gerektireceğini dile getirdi.

"NATO'da durumu değerlendiren sistemde muhtemelen bir handikap var"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Moskova'dan diplomatik çabaları sürdürmek için olumlu sinyaller görürken henüz sahada gerginliğin azaltılmasını görmediği yönündeki açıklamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Peskov, NATO'nun durumu değerlendirme sisteminde sorunlar olduğunu savundu.

Peskov, "NATO'da durumu değerlendiren sistemde muhtemelen bir handikap var. Bu, elbette NATO temsilcilerinin durumu ayık bir şekilde değerlendirmesine izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına ilişkin Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasından Putin'e gönderilen çağrıyı Putin'in aldığını bildiren Peskov, bu yönetimlerin tanınmasının Minsk Anlaşmalarıyla bağdaşmayacağını belirtti.

Putin'in, esas görevin, Donbas'taki sorunun Minsk Anlaşmalarının uygulanarak çözülmesi görüşünde olduğunu hatırlatan Peskov, Putin'in çalışmalarında buna odaklanacağını dile getirdi. Ancak Peskov, Donbas'ta yaşayanlara Rus pasaportu verilmesinin de Minsk Anlaşmalarına aykırı olmadığını, bunun dünyada örneği bulunduğunu ifade etti.

"Ukrayna’daki siber saldırılarla Rusya’nın ilgisi yok"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetleri, Privatbank ve Oşçadbank'a yapılan siber saldırılarla ilgili bir şey bilmediklerini dile getiren Peskov, "Beklendiği gibi Ukrayna her şeyde Rusya'yı suçlamaya devam ediyor. Rusya’nın herhangi bir DDoS saldırısıyla ilgisi yok." dedi.

AA

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