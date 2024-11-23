Kremlin Sözcüsü Peskov: Pervasız eylemlerin cevapsız kalamayacağı mesajını verdik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatarak, Batı'ya "pervasız karar ve eylemlerin cevapsız kalamayacağı" mesajını verdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını değerlendiren Peskov, UCM’nin eylemlerinin Orta Doğu’daki durumun iyileşmesine katkıda bulunmayacağına işaret ederek, "Bu konuda yorum yapmanın bir anlamı yok, çünkü bu kararlar bizim için önemsiz." ifadesini kullandı.

"ABD’de gitmek üzere olan yönetim gerginliği pervasızca artırıyor"

Rusya’nın dün, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması ve bu saldırı esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edilmesi konusuna değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Rusya, bunu yaparak kendi imkanlarını ortaya koydu ve ilerideki eylemlerinin rotasını çizdi. Endişelerimiz dikkate alınmazsa, daha sonraki müdahale eylemlerinin ana hatları da belirli. Bunun en önemli mesajı, füze üreten ve bunları Ukrayna'ya tedarik eden ve ardından Rus topraklarına saldırılarda yer alan Batılı ülkelerin pervasız karar ve eylemlerinin cevapsız kalamayacağıdır."

Peskov, fırlatılan füzenin kıtalararası olmadığına dikkati çekerek, "Bu füze orta menzilli olduğu için Rusya, bu tarz füzelerin fırlatılacağı konusunda birine bilgi vermek zorunda değil. Ancak Rusya’da Nükleer Tehlikeyi Azaltma Merkezi var. Bu merkez, ABD’deki benzer merkezle iletişim halinde. Söz konusu füze fırlatılmadan 30 dakika önce bu sistem üzerinden bilgi verildi." dedi.

Mevcut ABD yönetiminin eylemlerine değinen Peskov, "ABD’de gitmek üzere olan yönetimin gerginliği pervasızca artırma yolundan gitmeyi tercih ettiğini ve bunu yaptığını görüyoruz." diye konuştu.

ABD’nin mevcut yönetimiyle herhangi bir temasın gerçekleşmediğini belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, dün ve daha önce de Ukrayna’ya Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verilmesi ihtimali ile ilgili Batı’ya verdiği mesajların dikkate alınacağı umudunu paylaştı.

Hafta başında Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

İngiliz basınında çıkan haberlerde de İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise dün Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti.

Putin, Rus topraklarına yönelik silahlarını kullanmasına izin veren ülkelere karşı kendi silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek, "Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.