"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

"Krizlerden geçiyoruz"

27 Ekim 2022, Perşembe 09:33
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kriz ortamından geçmekte olduklarını ifade etti.

Macron, konuk olduğu France 2 kanalında "krizlerden geçiyoruz" diyerek, Avrupa'da geri dönen savaşın enerji ve fiyatlar üzerinde sonuçları olduğunu kaydetti.

Bunun Fransızların hayatlarını ve Fransız şirketlerini etkilediğini ifade eden Macron, "Bugün bağımlılıklarımızın sonuçları olan bir enflasyondan geçiyoruz" dedi.

Macron, enflasyonun Fransa'da yaklaşık yüzde 6,5, Avro Bölgesi'nde ise yaklaşık yüzde 10 olduğunu söyledi.

Haneler için elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın 2023'ünün ilk aylarında en fazla yüzde 15 olacağını hatırlatan Macron, bu tavan fiyat uygulamasının küçük şirketleri de kapsayacağını ifade etti.

Şirketlere yönelik gaz ve elektrik fiyatlarındaki yükselişi amorti etmek için bir mekanizma devreye sokacaklarını belirten Macron, enerji fiyatlarına karşı belirli sürücüler ve büyük şirketler için atacakları yeni adımları anlattı.

Macron, yükselen fiyatların öğrencileri çok fazla etkilediğine değinerek, öğrenci bursları ve yurtlarından sorumlu kurum olan CROUS'un restoran ve kafeteryalarında burslu öğrenciler için geçerli 1 avroluk menü adımının genişletileceğine değindi.

Emeklilik reformu

Macron, 2023 yazından itibaren her yıl emekliliğe ayrılma yaşının 4 ay ertelenmesi, 2031 yılında ise emeklilik yaşının 65 olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Emmanuel Macron, emeklilik reformunun gerekliliğini savunarak, hükümetin bu reforma ilişkin yasa tasarısını 2023 yılının başında tanıtacağına işaret etti.

Gazetecinin Macron'a, hafta başında Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği'nin (Nupes) bütçe yasasına ilişkin hükümete karşı verdiği gensoru önergesinin kabul edilmesi için sadece 50 oy eksik olduğunu anımsatması üzerine, Macron, "Nupes'in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile el ele olmaya hazır olduğunu ispatladığı" yorumunu yaptı.

Macron, gensoru önergesine oy vermeyen Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekilleriyle farklı reformlar için ittifak yapılmasını istedi.

Elektrikli araba üretiminde Çin'in Avrupa'dan daha hızlı olduğunu kaydeden Macron, Avrupa'da yeterince elektrikli araç üretmediklerine değindi.

Hastanelerde ve şehirlerde yeterince doktor olmadığını ifade eden Macron, konuşmasında hastanelerdeki pediatri servisinde yaşanan krizi ele aldı.

Macron, göçle ilgili parlamentoda müzakere olmasını istediğini belirterek, buna ilişkin yasalarda derin bir reformun gerekliliğinden bahsetti ve son iki yılda kamu düzenini bozan 3 bin düzensiz göçmeni kendi ülkelerini gönderdiklerini kaydetti.

Emmanuel Macron, "Göçmenlik ve güvensizlik arasında asla varoluşsal bir bağlantı kurmam" diyerek, yasa dışı göçle mücadele etmek istediğini belirtti.

Sosyal medyada, sokaklarda, protestolarda, günlük hayatta, sert tepki veren bir toplum yapısına sahip olunduğundan bahseden Macron, toplumu sakinleştirmeleri gerektiğine değindi.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki '3'lü Muhtıra'yı yerine getireceğiz'

    "Krizlerden geçiyoruz"

    Musk, Twitter merkezine bu şekilde girdi

    Demokrasi meşveretin kaynağı, hürriyetin anahtarıdır

    İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    'İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi' iddiası

    Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı - Sinirlioğlu: Sistematik insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayız

    Risale-i Nur’lara yoğun ilgi

    Artık söyleyecek sözü kalmadı

    Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili Danıştay'dan açıklama

    Stoltenberg: Türkiye'ye gideceğim

    TV kapatmaya yargı freni

    Hukukun üstünlüğünde bölgenin en kötüsüyüz

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi

    Rusya'dan ''nükleer'' tatbikat

    İspanya'da bir şehirde daha su kullanımına kısıtlama kararı

    İhmal var, gözaltı ve şüpheli ifadesi yok

    Nebati: 15 Temmuz Allah’ın ikramıydı

    Yeni bir çözüm süreci başlatmalıyız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak miting, ortak aday
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük ibadet takvimimiz nasıl olmalı?
    Mikail YAPRAK

    Bela vereni bilmek ve bulmak
    Genel

    Artık söyleyecek sözü kalmadı
    Ahmet BATTAL

    Türkiye bir yılının figüre gazetecileri
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki dindarlar asla haksızları destekleyemez
    Risale-i Nur'dan

    Sabır kuvveti, her musibete karşı kâfi gelebilir
    Cevher İLHAN

    “Seçim kumpasları”na dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.