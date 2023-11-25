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25 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Küba’da da yüzlerce kişi Filistin için yürüdü

25 Kasım 2023, Cumartesi
Küba’da yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in de katılımıyla Filistin’e destek için yürüyüş yaptı.

Başkent Havana’daki La Piragua bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Devlet Başkanı Canel’in de eşlik ettiği grup, Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail’in saldırılarının durmasını istedi. Yürüyüşe, Genç Komünistler Birliği, üniversiteler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi. Havana Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Jose Alberto Almedia, Telesur kanalına yaptığı açıklamada, “Filistin için sesimizi yükseltiyoruz çünkü katliam devam ediyor. Filistin’e daima destek olacağız.” dedi. Sosyal medya platformu X’ten yürüyüş görüntülerini paylaşan Devlet Başkanı Canel, “Havana’da, Filistinli ve Kübalı gençlerin yürüyüşüne eşlik ediyoruz. Kalbimiz ve eylemlerimiz her zaman Filistin iledir ve olmaya devam edecektir. İsrail, ABD’nin açık desteğiyle soykırım gerçekleştiriyor. Bunun artık durmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

AA

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