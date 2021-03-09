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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kudüs barış çınarıdır, yıkılmasın

09 Mart 2021, Salı 23:19
Bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Dünya Kudüs Haftası’nda yaptığı açıklamada, “Kudüs bİr barış çınarıdır, eğer yıkılırsa bütün dünya bunun altında kalır” tesbİtİnİ yaptı.

Bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Dünya Kudüs Haftası’nda toplumun bütün kesimlerini Mi’rac, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya dair hayatın bütün alanlarını kapsayacak faaliyetlerle farkındalık oluşturmaya dâvet etti. 41 STK’den 8-14 Mart Dünya Kudüs Haftası dolayısıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, dünyadaki bazı şehirlerin, insanlığın tarihinin yanı sıra vicdanını ve ruhunu da yansıttığı, tarih boyunca peygamberler yurdu olan Kudüs’ün, bu şehirler arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi. Açıklamada, Kudüs’ün Müslümanlar açısından yeryüzünde inşa edilen ikinci mescit ve ilk kıble olması gibi özelliklerinin yanı sıra Hz. Muhammed’in de (asm) Mi’rac yolculuğundaki durağı olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip olduğu ifade edildi. İşgalcilerin ve uluslar arası destekçilerinin yıkıcı politikalarının, Kudüs’e dair sorumlulukları arttırdığına işaret edilen açıklamada, “Kudüs bir barış çınarıdır, eğer yıkılırsa bütün dünya bunun altında kalır” tespitinin, Kudüs’le ilgili bütün insanlığın sorumluluklarına oldukça çarpıcı bir şekilde dikkatleri çektiği vurgulandı.

Mescİd-İ Aksa’ya karşı sorumluluk

Müslümanların Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı itikadî, imanî sorumlulukları olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu sorumluluğu yıllar öncesinde omuzlarımıza yükleyen kutlu sözlerden biri de şudur. ‘Mescid-i Aksa’ya gidin ve orada namaz kılın. Eğer oraya gidemez, içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.’ Hz. Ömer’in Kudüs hassasiyeti, Selâhaddin Eyyubî’nin Kudüs sevdası ve yüzyıllar boyunca Müslümanların Kudüs’ü bir İslâm şehri olarak farklı inançların bir arada yaşadığı bir selâmet ve barış şehri olarak muhafaza etme çabaları, bu sorumluluğun bir sonucudur. Bu sorumluluk bilinciyle açıkamada imzası bulunan STK’lar olarak bizler, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Mi’rac Kandi- li’nin yer aldığı haftayı ‘Dünya Kudüs Haftası’ olarak değerlendirme kararını memnuniyetle karşıladığımızı ilân ediyo- ruz. Toplumun bütün kesimlerini, bu haftada Mi’rac, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya dair hayatın bütün alanlarını kapsayacak faaliyetlerle farkındalık oluşturmaya dâvet ediyoruz. Çabamız ve duâmız Kudüs’ün ismine yakışır bir şekilde yeniden hür bir selâmet ve barış şehri olmasıdır.”

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