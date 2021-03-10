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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

“Kudüs Haftası’nda barışçıl yürüyüş” çağrısı

10 Mart 2021, Çarşamba 20:35
Dünya Müslüman Âlimler Birliği, “Dünya Kudüs Haftası” kapsamında Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için barışçıl halk eylemlerinin düzenlenmesi ve Cuma hutbesinin bu konuya tahsis edilmesi çağrısında bulundu.

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Yapılan açıklamada, 8-14 Mart tarihlerine rastlayan Kudüs Haftası münasebetiyle bir dizi faaliyet yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bunlardan öne çıkanlar arasında, “Vakıflar ve din işlerinden sorumlu bakanlıklardan 12 Mart Cuma hutbesinin konusunu Aksa ve Kudüs’e destek ve kurtuluş için ayırmaları isteğinin” yer aldığı hatırlatıldı. Birlik ayrıca dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları, Kudüs ve Aksa meselesinin haklılığını ifade etmek, bu konuda özgür dünyanın desteğini ve adaleti istemek adına barışçıl halk yürüyüşleri yapmaya çağırdı.

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