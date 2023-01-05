Kudüs Müftüsü: Bu baskın İsrail'in niyetini ortaya koyuyor

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini" belirtti.

Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den

Küstah provokatör Ben-Gvir, yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Al Jazeera televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Hüseyin, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskının İslam dinine ve Arap kültürüne yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın hatibi de olan Hüseyin, İsrailli bakanın baskınının Müslümanları ve Arapları "tehlikeli bir noktaya çektiğini" ve "bölgeyi tamamen istikrarsızlığa sürüklediğini" kaydetti. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya resmi bir baskın düzenlediğini vurgulayan Hüseyin, "Bu baskın, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin caminin (Mescid-i Aksa) statüsünün değiştirilmesi yönündeki niyetini ortaya koyuyor." dedi. Hüseyin, "İsrail hükümeti aşırı sağcılar, yerleşim destekçileri, Filistin'in işgaline destek verenler ve Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye çalışanlardan oluşuyor." şeklinde konuştu. Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti. “Yahudi Gücü” partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu. AA

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