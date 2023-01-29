Kudüs’te misilleme: 8 ölü, 10 yaralı

NEVE YAAKOV MAHALLESİNDEKİ OLAY YERİNE ARACIYLA GELEN VE ETRAFA ATEŞ AÇAN FİLİSTİNLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

İsrail UCM’ye şikayet edilecek

İşgal, cinayet, katliam ve zulüm... İsrail güçleri Batı Şeria'daki 9 Filistinliyi daha öldürdü!

Kudüs’ün Neve Yaakov Mahallesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kudüs’ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan Filistinli’nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na önceki sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs’ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç vefat etmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli öldü.