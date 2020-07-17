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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

"Kudüs ve Mescidi Aksa, kırmızı çizgimizdir''

17 Temmuz 2020, Cuma 17:00
Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişi, İsrail'in Kudüs'teki uygulamaları ile Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararını protesto etti.

İslami Cihad hareketinin çağrısı üzerine Gazze'de düzenlenen yürüyüşe yüzlerce Filistinli katıldı.

Eylemde "Kudüs'ü kanlarımızla koruyacağız", "Kudüs halkıyla dayanışma ve Rahmet Kapısı Mescidi'ne destek eylemi" yazılı dövizler taşındı.

İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Habib, burada yaptığı konuşmada,"Kudüs ve Mescidi Aksa, kırmızı çizgimizdir. Filistin halkı, bu iki kutsal mekana bir başkasının egemen olmasına izin vermez. Bu mümkün değildir." dedi.

İsrail'in Kudüs ve Mescidi Aksa'nın hakimiyetini ele geçirmek istediğini, Filistinlilerin de bu tehlike karşısında birlik olduğunu ifade eden Habib, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatarak oraya bir Sinagog inşa etmek istediğini söyledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden 13 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararının Vakıflar İdaresine tebliğ edildiği duyurulmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve diğer vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyinin himayesinde bulunuyor.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019’da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

AA

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