Kudüs yalnız değildir

Dünya Kudüs Günü faaliyeti kapsamında düzenlenen yürüyüşte Kudüs’ün yalnız olmadığı mesajı verildi.

Her yıl Ramazan ayının son Cuma günü yapılan Dünya Kudüs Günü faaliyetleri kapsamında Diyarbakır’da da bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşten sonra yapılan basın açıklamasında aralarında Arap ülkelerinin de bulunduğu birçok ülkeye tepki vardı. Müslüman ülkeler, Kudüs’e dikkat çekmek ve Filistinliler’e destek amacıyla her yıl Ramazan ayının son Cuma günü çeşitli faaliyetler düzenliyor. Bu yıl faaliyet düzenlenen şehirler arasında Diyarbakır da vardı. Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ile Özgür Kudüs Platformu Diyarbakır Şubesi tarafından ‘Özgür Kudüs Yürüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüş dolayısıyla güzergâh üzerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Yürüyüş güzergâhına giden yolları bariyerle kapatan polis, yürüyüş boyunca güvenlik tedbirlerini sürdürdü. Yürüyüşe katılanlar İstasyon Meydanındaki Sümer Camii’nde bir araya geldi. Grup önce topluca ikindi namazı kıldı, ardından “Özgür Kudüs Yürüyüşü”ne başladı. Ellerinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça pankart ve afişler bulunan grup, sık sık Filistin lehine, Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grubun marşlar eşliğinde yaptığı yürüyüş, surların Urfakapı kesiminde son buldu.

Müslümanlar bir olsun

Yürüyüşe katılanlar duygularını anlattı. VOA Türkçe’nin haberine göre, Nimet Çetinkaya duygularını “Amacımız Müslümanlar bir olsun, beraber olsun, uyansın, zalimler bundan haberdar olsun. Bilsinler Müslümanlar bugün ayaktadır. Daha önce Müslümanlar nasıl ayağa kalkıp Kudüs’ü aldıysa, bugün de Diyarbakır’dan ayak sesleri geliyor. Kudüs’e doğru gidiyoruz. Kudüs’ü tekrar o zalimlerin ayaklarının altından çıkaracağız” cümleleriyle dile getirdi. İlhan Erkan ise “Amacımız Kudüs’te yaşanan sıkıntıları dile getirmek, oradaki mazlûm insanlara bir nebze de olsa sesimizi duyurmak, yanlarında olduğumuz göstermek” diye konuştu.