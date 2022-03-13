Kuleba'dan yabancı savaşçılara çağrı: 'Rus ordusuna katılmayın'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenerek Ukrayna'ya gelmekten vazgeçmelerini istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine saldırdığını kaydederek, "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık savaşı yürütüyor." ifadesini kullandı. Ukrayna'ya karşı Rus ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenen Kuleba "Yapmayın. Uluslararası mahkemelerde davalar açtık. Hayatta kalsanız bile, bir savaş suçlusu olacaksınız. Paraya ya da başka bir şeye değmez." ifadelerine yer verdi. AA

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