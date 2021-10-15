Kur'an'a saygısızlık sebebiyle olay çıktı

Bangladeş’te “Kur’ân’ı Kerîm’e saygısızlık yapıldığı” iddiasıyla çıkan gösterilerde en az 3 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Başşehir Dakka’nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur’a bağlı Hajiganj bölgesinde olaylar çıktı. Chandpur bölgesindeki yerel yetkili Shakhawat Ullah, yaptığı açıklamada, olaylarda 3 kişinin öldüğünü, 10 gösterici ve 19 polisin hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Yerel basında çıkan haberlerde ise Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerinde çıkan olaylarda da çok sayıda kişinin yaralandığı ve Hindu tapınaklarının tahrip edildiği bildirildi. AA

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