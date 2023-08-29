"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saldırılar uykularımı kaçırıyor!

29 Ağustos 2023, Salı 13:58
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalıştığı sırada polis müdahalesine maruz kalan Pakistanlı Malik Shahza, bu saldırıların uykularını kaçırdığını söyledi.

Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek için önemli adım
Fıtrat konuşursa tuzaklar bozulur
Kur'an-ı Kerim'e insanlık dışı saldırıya İsveçli Tovivanen'den de tepki: Burada çirkin bir şey yapılıyor
Danimarka’da Kur’an yakmak yasaklanacak - İsveç’ten de destek geldi

Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Salman Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Shahza, güvenlik şeridinin arkasından Momika'ya bağırarak, "Lütfen Kur'an-ı yakma, yaptığın iyi bir şey değil, ben kendimi iyi hissetmiyorum, uyuyamıyorum. Bypass ameliyatı olmuş bir kişiyim. Neden Kur'an yakmaya devam ediyorsun. Sen benim evim sayılan Pakistan Büyükelçiliği önüne kadar gelip neden Kur'an yakıyorsun. Ben hastayım, uyuyamıyorum, lütfen buna son verin. Polis neden buna izin veriyor?" dedi.

Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı.

Shahza, serbest bırakıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.

Kalp hastası Shahza, "Momika'ya neden Kur'an-ı Kerim yaktığını sordum. Bunun iyi bir şey olmadığını söyledim ve Kur'an'ı yakmasını durdurmasını istedim. İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil." diye konuştu.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

AA

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlar rahmete hasret kaldı

    Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saldırılar uykularımı kaçırıyor!

    THY'den kokpitte ibadete ilişkin açıklama

    Yunanistan'daki yangınların büyük kısmı kontrol altında

    Beyaz Saray'dan Prigojin açıklaması

    Yatırımlar için de demokratik haklar güçlenmeli

    İsrail Maliye Bakanı Smotrich: İkiyüzlü ABD bize ahlak dersi veremez

    Azerbaycan'dan Macron'a tepki

    Florida'da olağanüstü hal kararı

    Hukuksuzluğa bir AYM freni daha

    'En düşük aylık 15 bin liraya çıkarılmalı'

    Uygur Bölgesinde şimdi de “İslam’ın Çinlileştirilmesi” zulmü

    Tarım ve Orman Bakanlıkları ayrılmalı

    İsviçre'de bunaltıcı sıcaklıkların ardından kar yağışı gözlemlendi

    IMF'den Türkiye açıklaması

    Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü

    Putin, Prigojin’in yerine Troşev’i seçti

    1,5 milyon kişinin 12 aylık maaşına bedel

    Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk şamarları peş peşe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Zafer Ali’yi de dualarla uğurladık
    Ali FERŞADOĞLU

    Sizin peşinize niye takılalım ki?!
    Genel

    Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hormonlama, genlerle oynama fâciası
    İbrahim Aktaşcı

    Attan inme, duttan in!
    Genel

    Hukuksuzluğa bir AYM freni daha
    Faruk ÇAKIR

    Fıtrat konuşursa tuzaklar bozulur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.