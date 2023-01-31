"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı alçakça saldırıya bir tepki de New York'tan

31 Ocak 2023, Salı 05:51
ABD'nin New York kentindeki İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan Müslümanlar, İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını protesto etti.

Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa tepki

Manhattan'daki İsveç temsilciliğine mehter marşı eşliğinde yürüyen Türk vatandaşlarının da bulunduğu Amerikalı Müslümanlar, Başkonsolosluğun bulunduğu bina önüne üzerinde Kur'an-ı Kerim olan siyah bir çelenk bıraktı.

Temsilcilik önünde namaz kılan ve tekbir getiren topluluk, "Biz bütün kutsal kitaplara saygılıyız", "Medeni haklar her zaman medeni değildir", "Nefret nefreti doğurur", "Kur'an'ı ya da İncil'i yakma, onları oku" yazan pankartlar taşıdı.

Türk vatandaşlarını temsilen İngilizce açıklama yapan Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Melih Bektaş, "İfade özgürlüğünün yanlış yorumunun altına gizlenerek işin kolayına kaçan, dünyanın neresine giderseniz gidin cahil ve bağnaz denilen bu tür insanları görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Dünyada çoğunluğun iyi insanlardan oluştuğunu ve dünyayı iyiliklerle yaşanır kıldıklarını belirten Bektaş, Paludan hakkında, "Bildiğim kadarıyla bu aşağılık, hayatında muhtemelen hiç sevilmemiş. Bu nedenle aptalca şeyler yapıyor. Daha fazla başka bir kelime, açıklama veya ifade aramaya gerek yok." diye konuştu.

Diğer Müslüman ülke vatandaşları da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa karşı tepkilerini dile getirirken, Türk vatandaşları ise İsveç hükümetinin "İslam'ın mukaddes kitabına yapılan saldırıya sessiz kalışını ve uygunsuz bahanelerini" protesto ettiklerini belirtti.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Birinci Avrupa'dan küstah provokatöre tepkiler büyüyor: ''Paludan hapse girmeli"
İki Avrupa ve Müslümanlar
Provokasyonlara en iyi cevaplar yine Avrupa’dan
Alçakça tahrik, insanlık dışı barbarlık Danimarka’da
İsveç'teki barbarlığa bir tepki de Tokyo'dan: "Kur'an-ı Kerim'e hürmet gösterin"
Kur’an’ın Mesajı 35 dil ve lehçede anlatılıyor
Müslüman olan Fransız Hemşire Clara: Kur’an’a uyulsaydı, şimdi herkes mutlu olurdu
Tatil için gelen Fransız Anthony, Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı: Çok duygulandım ve ağladım
Kur'an sönmez ve söndürülemez Manevi bir Güneştir
'Kur'an'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır' - 'Dağınıklık, İslam düşmanlarının pervasızca hareket etmesine sebep oluyor'

AA

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı alçakça saldırıya bir tepki de New York'tan

    9,5 milyon Ukraynalı mülteci Polonya'ya giriş yaptı

    Filistin Sağlık Bakanlığı: Ocak 2023, 2015'ten bu yana Batı Şeria'daki ''en kanlı ay'' oldu
    📷

    Gençleri ‘sanal büyü’den korumak gerek

    Millet İttifakı’ndan ''Millet'e Söz''

    Hac başvuruları bugün son

    Miyop ve şaşılık çocuklarda “salgın” gibi arttı!

    Sosyal medya 7 milyon kullanıcı kaybetti

    Adalet ve eşitlik istiyorlar

    Pakistan'da camide intihar saldırısı: 59 kişi öldü, 157 kişi yaralandı - Saldırıyı TTP üstlendi

    BM'nin Kıbrıs'a ilişkin Barış Gücü kararına Dışişleri Bakanlığından tepki

    Türkiye: Pakistan'da camiye düzenlenen menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz

    AKP gittiği gün düzelme başlar

    "Dünya bir sonraki salgına hazır değil"

    Gençlerin tercihi Millet İttifakı

    Akşener: Amaç üzüm yemek değil, bağcı dövmekmiş

    Demokrasiden yana olanlar ortak hareket etmeli

    Koca: Bazı ilaçların üretimi arttırıldı

    ''İran'daki İHA saldırısını İsrail yaptı''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı: Hodri meydan
    Ahmet BATTAL

    AKP’ye “yeter” mi, CHP’ye “yetmez” mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seyyidlik ve Seyyidlerin uyanışı
    Cevher İLHAN

    Millet ittifakı’nın “ortak mutabakatı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaseti dine dost ve alet yapmak
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetin mehasini Kur’ân’ın irşadından
    Faruk ÇAKIR

    İsrail’e kim hesap soracak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şans, kısmet ve kader nedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.