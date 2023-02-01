Kur’an yakmak nefret suçu

Merkezi Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi bünyesindeki bağımsız insan hakları gözlem birimi Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun (ECRI) raporunda, Danimarka’da nefret suçu işleyenlerin “ifade özgürlüğü” adı altında polis korumasından istifade ettiği tespitine yer verildi.

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın, İsveç’in ardından polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktığı Danimarka’daki nefret suçları bir kez daha gündeme geldi. Raporda, “Bu raporun hazırlandığı dönemdeki en somut nefret suçu örneği olarak, Müslümanların etnik temizliğini, Müslüman ve siyahilerin tehdit edilmesini, aşağılanmasını ve hor görülmesini savunduğu söylenen Stram Kurs isimli aşırı sağcı parti liderinin (Paludan’ın), ifade özgürlüğü adı altında polis korumasından istifade etmesinden bahsedilmesi gerekir.” ifadesi kullanıldı.

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