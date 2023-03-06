Kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı

Etiyopya, güney bölgesinde kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısında bulundu.

Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişiye insanı yardım ulaştırılması için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını acil müdahaleye çağırdı. Tarım Bürosu Başkanı Usman Surur, ülkenin güneyindeki şiddetli kuraklığın yağış eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Surur, 342 bin hektarlık tarım alanının yağmur yağmaması nedeniyle kuraklaştığına dikkat çekerek, kuraklık sorunun hızlı şeklide ele alınması gerektiğini vurguladı. Hükümete ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Surur, 2 milyon kişiye acil yardım isteğinde bulundu. AA

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