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21 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

'Kurallara uyulmazsa tüm çalışmalar havaya uçacak'

21 Ağustos 2020, Cuma 17:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, normalleşme süreciyle vaka sayılarının artmasını görevleri başında endişe ve üzüntüyle izliyor.

Sağlık personeli çok yoruldu

 

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle vatandaşların sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesini istiyor.

Bu süreçte testleri pozitif çıkan, iyileştikten sonra yeniden hastanelere koşan, sevdiklerini riske atmamak için misafirhane ve yurtlarda yaşamını sürdüren çok sayıda sağlık çalışanı, son günlerde açıklanan vaka sayılarını üzüntüyle takip ediyor.

İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bin 500'e yakın sağlık çalışanı da Kovid-19 mücadelesine devam ediyor.

Hastalarının rahat nefes alıp taburcu edilmesi için 7 gün 24 saat mücadele veren doktor ve hemşirelerin yoğun mesailerini görüntülendi.

"Ailemi çok özledim"

Uzman doktor Bilge Salık, yaptığı açıklamada, 16 yıldır hekim olduğunu, salgın sürecinde de tüm şartlara rağmen insanların sağlığı için çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 hasta sayısının arttığına şahit olunca çok üzüldüğünü dile getiren Salık, şöyle konuştu:

"Hepimiz özveriyle çalışıyoruz. Bu salgınla mücadelede başarılı da olduk. Rakamların arttığını görünce bu başarıların bir miktar boşa gittiğini düşünüyorum. Sonbahar ve kış aylarında başka salgınların da yaşanacak olduğunu düşünürsek vaka sayımız daha da artacak. Artık çok yorulduk ama yorulduğumuzu hissedemiyoruz çünkü çalışmak zorundayız. Biz bu kadar yorulduktan sonra hasta olursak, hastalanan vatandaşlarımızı tedavi edecek kimse olmayacak."

Hastanenin acil servisinde görevli asistan hekim Betül Tuncer de 11 Mart'tan bu yana görev yaptığını dile getirdi.

Vatandaşların normalleşme sürecinde gerekli kurallara uyması gerektiğini belirten Tuncer, "Halkımız bazı şeylerin farkında değil ama artan vaka sayıları bizi zorlamaya başladı. Ailemi çok özledim. En çok da sevdiklerime sarılmayı özledim. Herkes dikkat etsin." dedi.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Çalış, salgının başladığı ilk zamanlar vatandaşların daha duyarlı olduğunu, normalleşme süreciyle rehavete kapıldığını savundu.

Çalış, "Normalleşme süreciyle sayılarımız arttı. Bu durum bizi çok üzüyor. Vatandaşların maske takması, sosyal mesafeye dikkat etmesi zor bir şey değil. Kurallara uymazlarsa tüm yaptığımız çalışmalar havaya uçacak." ifadelerini kullandı.

Hemşire Muazzez Selçuk ise tatil yapamadıklarını, aileleriyle vakit geçirmeyi çok özlediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının çok yorulduğuna işaret eden hemşire Leyla Erdoğan da "Yükümüz her geçen gün artıyor. Bu yükü taşımak zor geliyor. Ailemle bu hastalığı bulaştırırım korkusuyla aylardır görüşmüyorum. Dışarıda insanları maske takmaları konusunda uyarıyoruz ama çoğu zaman bize sinirli cevap veriyorlar." dedi.

Hemşire Burçin Birişik, yeni vaka sayısının açıklanacağı saatleri merakla beklediklerini, rakamların arttığını görünce üzüldüklerini dile getirdi.

Hemşire Bircan Oğuzhan ise 5 aydır çocuklarından uzak Kovid-19 ile mücadele ettiğini, ölüm oranlarının artmasının bir anne olarak kendisini çok üzdüğünü kaydetti.

AA

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