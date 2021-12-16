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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Küresel borç rekor seviyede

16 Aralık 2021, Perşembe 22:17
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borcun 2020’de 226 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükseldiğini aktararak, politika yapıcıların yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlaması gerektiği uyarısında bulundu.

IMF Malî İşler Dairesi Başkanı Vitor Gaspar, Mali İşler Dairesinde Bölüm Şefi Paulo Medas ve Ekonomist Roberto Perrelli, küresel borçlara ilişkin ortak blog yazısı kaleme aldı.

IMF yetkilileri, söz konusu yazıda, dünyanın küresel sağlık krizi ve derin bir durgunluktan etkilendiği 2020’de küresel borcun 226 trilyon dolara yükseldiğini ve II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük yıllık borç artışının gözlemlendiğini belirtti. Küresel borcun krize girerken de yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çekilen yazıda, hükümetlerin rekor düzeydeki yüksek kamu ve özel borç seviyeleriyle, yeni virüs mutasyonlarıyla ve yükselen enflasyonla karşı karşıya olduğu aktarıldı. Yazıda, “Politika yapıcılar, yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı” değerlendirmesinde bulunuldu. Küresel borcun 2020’de GSYH’nin yüzde 256’sına yükseldiği belirtilen yazıda, küresel kamu borcunun GSYH’nin yüzde 99’u gibi rekor bir seviyeye sıçradığı aktarıldı. Yazıda, mali olmayan şirketlerden ve hane halklarından gelen özel borçların da yeni zirvelere ulaştığı kaydedildi.

Dolar 15 TL’yi geçti

Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar dün yeni güne tarihî bir rekorla başladı. Dolar tarihî zirvesini yaparak 15 liranın üzerine çıktı. Euro da 17’ye dayandı. Önceki gün 14,83’le tarihi zirvesini gören ve dün güne 14,82’den güne başlayan dolar, dün saat 09.30 itibariyle 15.03’ten işlem gördü. Dün 16,76’dan güne başlarken euro ise TL karşısındaki değerini 16,96’ya taşıdı. Euro ise rekorunu 17,22’ye taşıdı. Sterlin de 20 lirayı geçerek zirvesini 20,27 liraya çıkardı.

İstanbul - anka

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